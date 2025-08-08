Хто може перевести пенсію?

Після переїзду до іншої області пенсіонеру не потрібно припиняти виплати. Йому лише необхідно подати заяву до Пенсійного фонду про переведення пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дію".

Перевести пенсію до іншої області можуть:

українці, які переїхали на тимчасове або постійне місце проживання;

люди, які змінили адресу реєстрації;

пенсіонери, які хочуть отримувати виплати в іншому відділенні банку чи пошти.

Важливо! Під час переведення пенсії людина може змінити спосіб отримання виплат, поштою чи через банк, просто вказавши це у заяві. Пенсію нарахують у тому ж розмірі, що був до зміни місця проживання.

Як перевести пенсію?

Подати заяву до Пенсійного фонду пенсіонер може особисто, звернувшись до сервісного центру за новим місцем проживання, або дистанційно на порталі ПФУ.

Останній спосіб зручніший, але вимагає наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Щоб перевести пенсію, потрібно:

перейти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою КЕП;

у меню обрати розділ "Заяви на призначення/переведення пенсії";

потім обрати пункт "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання";

заповнити заяву та прикріпити відскановані копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, банківських реквізитів), а також вказати нову адресу;

підписати заяву КЕП та натиснути "Надіслати".

Варто знати! Вимушеним переселенцям також продовжують нараховувати пенсію, однак для цього їм необхідно пройти ідентифікацію, тобто підтвердити свої дані у ПФУ.