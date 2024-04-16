Індексація у червні: чи чекати на підвищення пенсії
16 квітня 2024, 15:34Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У червні деякі українці все ж отримають додаткові виплати. Проте це не зовсім пов'язано з індексацією виплат.
Пенсія у червні
Літом жодних індексацій пенсій для українців не заплановано. Проте ті, хто мають День Народження в червні можуть отримати надбавку.
Читайте також Надбавки за стаж: чому українці не отримають цю доплату у квітні
Особи, які у червні досягнуть 70-річного віку почнуть отримувати надбавку до пенсії за віком. Такі доплати здійснюються у наступних розмірах:
- особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Розподіл пенсій у 2024 році
- до 3000 гривень – отримує 2 725 285 осіб – 26,8%;
- від 3001 до 4000 гривень – отримує 1 754 068 осіб – 17,3%;
- від 4001 до 5000 гривень – отримує 1 889 222 – 18,6%;
- від 5001 до 10000 гривень – 2 561 420 – 5,2%;
- понад 10000 гривень – 1 224 71 особа – 12,1%