Індексація у червні: чи чекати на підвищення пенсії

У червні деякі українці все ж отримають додаткові виплати. Проте це не зовсім пов'язано з індексацією виплат.

Пенсія у червні

Літом жодних індексацій пенсій для українців не заплановано. Проте ті, хто мають День Народження в червні можуть отримати надбавку.

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Особи, які у червні досягнуть 70-річного віку почнуть отримувати надбавку до пенсії за віком. Такі доплати здійснюються у наступних розмірах:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Розподіл пенсій у 2024 році

до 3000 гривень – отримує 2 725 285 осіб – 26,8%;

від 3001 до 4000 гривень – отримує 1 754 068 осіб – 17,3%;

від 4001 до 5000 гривень – отримує 1 889 222 – 18,6%;

від 5001 до 10000 гривень – 2 561 420 – 5,2%;

понад 10000 гривень – 1 224 71 особа – 12,1%

Надбавка за віком нараховується автоматично, проте виплати пенсіонера мають бути менші за 10 340,35 гривні.