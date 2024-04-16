Пенсия в июне

Летом никаких индексаций пенсий для украинцев не запланировано. Однако те, кто имеют День Рождения в июне могут получить надбавку.

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Лица, которые в июне достигнут 70-летнего возраста начнут получать надбавку к пенсии по возрасту. Такие доплаты осуществляются в следующих размерах:

лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту начисляется автоматически, однако выплаты пенсионера должны быть меньше 10 340,35 гривен.

Распределение пенсий в 2024 году