Пенсія у червні

Літом жодних індексацій пенсій для українців не заплановано. Проте ті, хто мають День Народження в червні можуть отримати надбавку.

Читайте також Надбавки за стаж: чому українці не отримають цю доплату у квітні

Особи, які у червні досягнуть 70-річного віку почнуть отримувати надбавку до пенсії за віком. Такі доплати здійснюються у наступних розмірах:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком нараховується автоматично, проте виплати пенсіонера мають бути менші за 10 340,35 гривні.

Розподіл пенсій у 2024 році