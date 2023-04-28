Понад 13 тисяч гривень: хто тепер отримує таку пенсію

З березня певна категорія населення отримала значну надбавку до своєї пенсії. Загалом масштабне підвищення торкнулося 10 мільйонів українців.

Хто отримує таку пенсію

Після індексації виплат у березні надбавку від 100 до 1500 гривень отримало майже чверть українців. Тепер пенсію у розмірі 13 376 гривень отримують пенсіонери-чорнобильці першої категорії.

До теми Заплатять одразу за 3 місяці: кого чекає підвищення пенсії у червні

Які пенсії у чорнобильців

– це особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від катастрофи. У них встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою або променеву хворобу.

Їхня пенсія обчислюється з огляду на середню зарплату в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

У зв'язку з цим у чорнобильців пенсія не може бути нижчою:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% від розміру середньої зарплати (13 376,21 гривні);

для осіб з інвалідністю 2 групи – 80% від розміру середньої зарплати (10 700,97 гривні);

для осіб з інвалідністю 3 групи – 60% від розміру середньої зарплати (8 025,73 гривні).

Уряд назвав середній вік виходу людей на пенсію

В Україні збільшилася кількість людей, які мають право на достроковий вихід на пенсію, тож середній вік знизився. Тепер він становить 53,8 років.

Через таке зниження пенсійного віку, складається велике навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яке зараз збиткове та фінансується державою.

Право на достроковий вихід на пенсію мають отримувачі виплат у разі втрати годувальника, люди з інвалідністю, учасники бойових дій тощо.

Такі виплати пенсіонери отримують відповідно до закону “Про внесення змін до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.