Понад 13 тисяч гривень: хто тепер отримує таку пенсію
28 квітня 2023, 11:24Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
З березня певна категорія населення отримала значну надбавку до своєї пенсії. Загалом масштабне підвищення торкнулося 10 мільйонів українців.
Хто отримує таку пенсію
Після індексації виплат у березні надбавку від 100 до 1500 гривень отримало майже чверть українців. Тепер пенсію у розмірі 13 376 гривень отримують пенсіонери-чорнобильці першої категорії.
До теми Заплатять одразу за 3 місяці: кого чекає підвищення пенсії у червніПенсіонери-чорнобильці першої категорії – це особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від катастрофи. У них встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою або променеву хворобу.
Які пенсії у чорнобильців
Їхня пенсія обчислюється з огляду на середню зарплату в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.
У зв'язку з цим у чорнобильців пенсія не може бути нижчою:
- для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% від розміру середньої зарплати (13 376,21 гривні);
- для осіб з інвалідністю 2 групи – 80% від розміру середньої зарплати (10 700,97 гривні);
- для осіб з інвалідністю 3 групи – 60% від розміру середньої зарплати (8 025,73 гривні).
Уряд назвав середній вік виходу людей на пенсію
- В Україні збільшилася кількість людей, які мають право на достроковий вихід на пенсію, тож середній вік знизився. Тепер він становить 53,8 років.
- Через таке зниження пенсійного віку, складається велике навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яке зараз збиткове та фінансується державою.
- Право на достроковий вихід на пенсію мають отримувачі виплат у разі втрати годувальника, люди з інвалідністю, учасники бойових дій тощо.