Середній вік виходу людей на пенсію в Україні
За наявності необхідного стажу українці можуть виходити на пенсію і в 60 років, але це не межа.
До теми Чим більший вік, тим більші виплати: скільки доплачують пенсіонерам
Через збільшення кількості людей, які мають право на достроковий вихід на відпочинок, середній вік пенсіонерів знизився. Тепер він становить 53,8 років.
Вийти на пенсію за віком можуть чоловіки та жінки віком 60, 63 або 65 років.
Через таке зниження пенсійного віку, складається велике навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яке зараз збиткове та фінансується державою. Саме тому уряд хоче ввести накопичувальну пенсію.
В червні пенсіонерам заплатять одразу за три місяці
- Працюючим пенсіонерам, яким підвищили виплати 1 квітня, щоб отримати свою надбавку доведеться чекати червня. Їм заплатять одразу за три місяці.
- Так сталося, тому що дані про сплачені внески із зарплат у цьому році надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалось близько 600 тисяч українців.
- Також 1 липня відбудеться індексація пенсій. На 19,7% підвищать спеціальні пенсії. Виплати отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.