Скільки доплатять до пенсії
Нараховувати надбавку починають з дня набуття певного віку. Також суму надбавки періодично індексують.
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Розміри пенсійних надбавок зараз такі:
- для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- для осіб від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- для осіб від 80 років і старшим – 570 гривень.
Середня пенсія в Україні зросла у 2023 році
- Березнева індексація підвищила українські пенсії в середньому на 400 – 600 гривень. Відтак кожен пенсіонер зміг отримати виплати щонайменше на 100 гривень більше.
- Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що середня пенсія зараз в Україні становить майже 5 300 гривень.
- Ті, хто мав вищу пенсію та перерахунок не становив великої суми, відбулася доплата у розмірі не менше 100 гривень.