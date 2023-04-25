Середня пенсія в Україні у 2023 році

Під час ефіру телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що середня пенсія зараз в Україні становить майже 5 300 гривень. Це вперше за часи української\ незалежності.

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Цікаво, що в середньому у березні українці отримали підвищення пенсій на 400 – 600 гривень.

Загалом, враховуючи березневе підвищення пенсій для пенсіонерів, яке було на 19,7%, то середню пенсію ми зараз маємо майже 5 300 гривень. Для переважної більшості пенсіонерів збільшення було від 400 до 600 гривень,

– додала Жолнович.

А для усіх тих, хто мав вищу пенсію та перерахунок не становив великої суми, відбулася доплата у розмірі не менше 100 гривень.

Накопичувальна пенсія вже скоро: скільки треба відкладати

У Мінсоцполітики повідомили, що за новою накопичувальною системою українці відкладатимуть до 10% від зарплати. Втім частину з цього вноситиме саме роботодавець.

Середній внесок, який би покривав усі видатки й зберігав кошти – це щонайменше 7 – 10%. Ми передбачаємо до 3% обов'язкових з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним,

– зазначила Оксана Жолнович.

Актуально Дві пенсії чи жодної: що чекає на українців після масштабної реформи

Нагадуємо, що законопроєкт про нову пенсійну реформу ще не розглядали. Втім найімовірніше, що на запуск реформи потрібно не менш як рік після ухвалення рішення.