Щоб не було проблем з перерахунком пенсії

Перевірити власні дані та за необхідності виправити неточності можна онлайн через веб-портал ПФУ.

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Як змінити дані

Авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Вибрати розділ "Комунікації з ПФУ".

Заповнити "Анкету для зміни даних у реєстрі застрахованих осіб".

Завантажити скановані документи, що підтверджують зміни або уточнення даних (паспорт, ІПН тощо).

Перерахунок пенсій в Україні

У березні пенсіонерам проіндексували виплати, однак це не стосувалось працюючого населення. Цій категорії перерахували пенсії у квітні, але отримають виплати по-новому вони лише у червні через затримки. Проте у ПФУ запевнили, що працюючі пенсіонери отримають виплати одразу за декілька місяців.

Квітневий перерахунок пенсійних виплат стосувався: