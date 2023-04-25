Чтобы не было проблем с перерасчетом пенсии
Проверить собственные данные и при необходимости устранить неточности можно онлайн через веб-портал ПФУ.
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Как изменить данные
- Авторизироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ".
- Заполнить "Анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц".
- Загрузить сканированные документы, подтверждающие изменения или уточнения данных (паспорт, ИНН и так далее).
Перерасчет пенсий в Украине
В марте пенсионерам проиндексировали выплаты, однако это не касалось работающего населения. Этой категории перечислили пенсии в апреле, но получат выплаты по-новому только в июне из-за задержек. Однако в ПФУ заверили, что работающие пенсионеры получат выплаты сразу за несколько месяцев.
Апрельский перерасчет пенсионных выплат касался:
- работающих пенсионеров, имеющих не менее 35 лет стажа и выплату не менее 7 000 гривен;
- работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа;
- тех, у кого с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета исполнилось два года.