Пенсійна реформа

Скільки потрібно відкладати на накопичувальну пенсію

Міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович зазначила, що на накопичувальну пенсію потрібно відкладати до 10% від зарплати. Частину від цієї суми буде вносити роботодавець. Також Жолнович підкреслила, що без власного внеску працівник не зможе досягнути цільового рівня.

До теми Дві пенсії чи жодної: що чекає на українців після масштабної реформи

Оксана Жолнович Міністерка Міністерства соціальної політики Середній внесок, який би покривав усі видатки і зберігав кошти – це щонайменше 7 – 10%. Ми передбачаємо до 3% обов'язкових з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним.

Коли запрацює накопичувальна пенсія

Законопроєкт №9212, який має на меті запустити накопичувальну пенсійну систему лише зареєстрували й він ще не розглядався навіть у першому читанні. Жолнович зауважила, що запуск реформи триватиме не менше ніж рік після ухвалення закону.

Спочатку потрібно побудувати цифрові системи збору та адміністрування цих коштів. На це потрібен час, як мінімум рік. Отже, саме тільки ухвалення закону i старт його виконання не означає, що прямо завтра почнуть збирати кошти. Ні, спочатку потрібно все підготувати,

– додала очільниця Мінсоцполітики.

У чому відмінність накопичувальної пенсії від солідарної

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Вона передбачає, що пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення. Накопичувальна система пенсійного страхування полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Також передбачається, що ПФУ буде одразу вкладати накопичення українців у найнадійніші інструменти держави, тобто державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, землю тощо.

Важливо! Накопичувальна пенсія буде виплачуватись паралельно з солідарною пенсією, не впливаючи на її розмір.