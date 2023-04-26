Сколько доплатят до пенсии
Начислять прибавку начинают со дня обретения определенного возраста. Также сумму надбавки периодически индексируют.
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Размеры пенсионных надбавок сейчас таковы:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- для лиц от 80 лет и старше – 570 гривен.
Средняя пенсия в Украине выросла в 2023 году
- Мартовская индексация повысила украинские пенсии в среднем на 400 – 600 гривен. Следовательно, каждый пенсионер смог получить выплаты по меньшей мере на 100 гривен больше.
- Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что средняя пенсия сейчас в Украине составляет почти 5300 гривен.
- Имевшие высшую пенсию и перерасчет не составлял большой суммы, произошла доплата в размере не менее 100 гривен.