Що це за виплати
Ще 1 квітня уряд збільшив виплати для працюючих пенсіонерів. Проте їх нарахують у червні одразу за три місяці (квітень, травень, червень), тому що раніше такої можливості не було.
До теми Чим більший вік, тим більші виплати: скільки доплачують пенсіонерам
Працівники ПФУ пояснили, що так сталося через те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у цьому році надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалось близько 600 тисяч українців.
Хто отримає виплати
- Пенсіонерам, які працюють і мають стаж не менше 35 років, а їхня зарплата становить не менше 7 тисяч гривень доплатять 1 200 гривень (за 3 місяці).
- Пенсіонери, які досі працюють й станом на 1 березня отримали право на перерахунок, накопичивши 24 місяці стажу.
- Пенсіонери, яким два роки не призначали пенсію чи попереднього перерахунку.
Що буде у липні
1 липня відбудеться ще одна індексація пенсій. Підвищать спеціальні пенсії на 19,7%. Виплати отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.
Накопичувальну пенсію можуть ввести вже у 2023 році
- Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів 24 Каналу, що пенсіонери накопичуватимуть самостійно зі своєї зарплати надбавку до пенсії. Це будуть додаткові кошти до основних виплат.
- Законопроєкт передбачає, що усі категорії працівників до досягнення 55 років братимуть участь у системі накопичення. Добровільно це тільки для ФОПів та самозайнятих.
- Плюсом цієї системи – у випадку передчасної смерті особи, її накопичення переходитимуть у спадок. Її можуть ввести вже у 2023 році.