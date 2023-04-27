Средний возраст ухода людей на пенсию в Украине
При наличии необходимого стажа украинцы могут выходить на пенсию и в 60 лет, но это не предел.
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Из-за увеличения количества людей, имеющих право на досрочный уход на отдых, средний возраст пенсионеров снизился. Теперь он составляет 53,8 лет.
Выйти на пенсию по возрасту могут мужчины и женщины 60, 63 или 65 лет.
Из-за такого снижения пенсионного возраста складывается большая нагрузка на солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая сейчас убыточна и финансируется государством. Именно поэтому правительство хочет ввести накопительную пенсию.
В июне пенсионерам заплатят сразу за три месяца
- Работающим пенсионерам, которым повысили выплаты 1 апреля, чтобы получить свою надбавку придется ждать июня. Им заплатят сразу за три месяца.
- Так получилось, потому что данные об уплаченных взносах с зарплат в этом году поступают с опозданием. Апрельское повышение касалось около 600 тысяч украинцев.
- Также 1 июля пройдет индексация пенсий. На 19,7% повысят специальные пенсии. Выплаты получат научные работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.