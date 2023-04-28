Хто отримує таку пенсію

Після індексації виплат у березні надбавку від 100 до 1500 гривень отримало майже чверть українців. Тепер пенсію у розмірі 13 376 гривень отримують пенсіонери-чорнобильці першої категорії.

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Пенсіонери-чорнобильці першої категорії – це особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від катастрофи. У них встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою або променеву хворобу.

Які пенсії у чорнобильців

Їхня пенсія обчислюється з огляду на середню зарплату в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

У зв'язку з цим у чорнобильців пенсія не може бути нижчою:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% від розміру середньої зарплати (13 376,21 гривні);

для осіб з інвалідністю 2 групи – 80% від розміру середньої зарплати (10 700,97 гривні);

для осіб з інвалідністю 3 групи – 60% від розміру середньої зарплати (8 025,73 гривні).

Нагадаємо! Такі виплати пенсіонери отримують відповідно до закону “Про внесення змін до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

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