Пенсія понад 13 тисяч гривень: хто зможе її отримати

Урядом визначені мінімальні виплати для українців постраждалих, внаслідок аварії на ЧАЕС. Йдеться як про ліквідаторів, так і цивільне населення.

Як розраховується пенсія чорнобильців

Для пенсіонерів, які отримали інвалідність, внаслідок аварії на ЧАЕС, діє індивідуальна система розрахунків. Їм призначають компенсацію у сумі, яка відшкодовує збитки отримані у 1986 – 1990 роках або ж ця виплата корелюється, відповідно до зарплати.

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Якщо ж особи не були працівниками ЧАЕС, але проживали чи здійснювали іншу діяльність на території з найбільшою концентрацією радіоактивного забруднення, вони можуть отримати зменшений пенсійний вік. Таким чином, ці українці можуть вийти на пенсію на 1 – 13 років раніше.

Розмір пенсій для чорнобильців

Попри зменшення пенсійного віку, страховий стаж цих громадян, однаково, не може бути менш як 15 років.

Пенсія по інвалідності для чорнобильців має встановлені мінімуми. Станом на 1 березня 2023 року пенсійні виплати по інвалідності для чорнобильців не можуть бути меншими за:

8 187,48 гривні – для I групи;

6 549,98 гривні – для II групи;

5 048,95 гривні – для III групи та неповнолітніх осіб з інвалідністю.

Пенсія ліквідаторів залежить від встановленої для них групи. На момент останньої індексації ці виплати такі: