Как рассчитывается пенсия чернобыльцев
Для пенсионеров, получивших инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, действует индивидуальная система расчетов. Им назначают компенсацию в сумме, которая возмещает убытки полученные в 1986 – 1990 годах или же эта выплата коррелируется, относительно зарплаты.
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Если особы не были работниками ЧАЭС, но проживали или осуществляли другую деятельность на территории с наибольшей концентрацией радиоактивного загрязнения, они могут получить уменьшенный пенсионный возраст. Таким образом, эти украинцы могут выйти на пенсию на 1 – 13 лет раньше.
Размер пенсий для чернобыльцев
У пенсии по инвалидности для чернобыльцев установлены минимумы. По состоянию на 1 марта 2023 года пенсионные выплаты по инвалидности для чернобыльцев не могут быть меньше:
- 8 187,48 гривны – для I группы;
- 6 549,98 гривны – для II группы;
- 5 048,95 грн – для III группы и несовершеннолетних лиц с инвалидностью.
Пенсия ликвидаторов зависит от установленной для них группы. На момент последней индексации эти выплаты таковы:
- 13 376,21 гривны – для I группы;
- 10 700,97 гривны – для II группы;
- 8 025,73 гривны – для III группы.