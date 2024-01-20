Як розраховується пенсія чорнобильців
Для пенсіонерів, які отримали інвалідність, внаслідок аварії на ЧАЕС, діє індивідуальна система розрахунків. Їм призначають компенсацію у сумі, яка відшкодовує збитки отримані у 1986 – 1990 роках або ж ця виплата корелюється, відповідно до зарплати.
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Якщо ж особи не були працівниками ЧАЕС, але проживали чи здійснювали іншу діяльність на території з найбільшою концентрацією радіоактивного забруднення, вони можуть отримати зменшений пенсійний вік. Таким чином, ці українці можуть вийти на пенсію на 1 – 13 років раніше.
Розмір пенсій для чорнобильців
Пенсія по інвалідності для чорнобильців має встановлені мінімуми. Станом на 1 березня 2023 року пенсійні виплати по інвалідності для чорнобильців не можуть бути меншими за:
- 8 187,48 гривні – для I групи;
- 6 549,98 гривні – для II групи;
- 5 048,95 гривні – для III групи та неповнолітніх осіб з інвалідністю.
Пенсія ліквідаторів залежить від встановленої для них групи. На момент останньої індексації ці виплати такі:
- 13 376,21 гривні – для I групи;
- 10 700,97 гривні – для II групи;
- 8 025,73 гривні – для III групи.