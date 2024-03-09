Майбутня пенсія: як у Дії дізнатися розмір виплат
9 березня 2024, 14:04Читать новость на русском
Усі охочі можуть дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії через особистий кабінет в Дії. Зокрема, можна перевірити, скільки людина заробила за своє життя.
Як дізнатися розмір майбутньої пенсії
Подивитися свою майбутню пенсію у Дії можна лише через вебпортал ресурсу. У додатку це зробити не можна.
Читайте також Затримка пенсій та зарплат: Шмигаль розповів про ймовірність
Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:
- Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".
- Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.
- "Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
- "Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.
Які доплати можна отримати за віком
Щомісячну доплату до пенсії за віком можна отримати з 70 років. Вони виглядають так:
- у 70 років – 300 гривень;
- у 75 років – 456 гривень;
- у 80 років – 570 гривень.
Нагадаємо! Такі надбавки не призначають для пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 340,35 гривні на місяць.