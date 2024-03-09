Як дізнатися розмір майбутньої пенсії

Подивитися свою майбутню пенсію у Дії можна лише через вебпортал ресурсу. У додатку це зробити не можна.

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Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:

Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".

Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.

"Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

"Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Які доплати можна отримати за віком

Щомісячну доплату до пенсії за віком можна отримати доживши мінімум до 70 років. Вони виглядають так:

у 70 років – 300 гривень;

у 75 років – 456 гривень;

у 80 років – 570 гривень.

Нагадаємо! Такі надбавки не призначають для пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 340,35 гривні на місяць.