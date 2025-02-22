22 лютого, 16:35
Які пенсії в осіб з інвалідністю III групи у 2025 році
Основні тези
- Пенсія для осіб з інвалідністю III групи залежить від працевлаштування: працюючі отримують мінімум 2 093 гривні, непрацюючі – 2 520 гривень.
- Особи з інвалідністю III групи внаслідок війни або аварії на ЧАЕС можуть отримувати збільшені виплати.
Пенсія для осіб з інвалідністю визначається індивідуально. На цю виплату впливає вік особи, стаж, призначена група.
Які фактори впливають на розмір пенсій по інвалідності
На виплати по інвалідності III групи вливає і те, чи працевлаштована особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зокрема, від цього фактору залежить мінімальний розмір виплат:
- для осіб з III групою інвалідності, що працюють мінімум складає 2 093 гривні;
- якщо особи з III групою інвалідності не працюють, вони мають право на пенсію не менш як 2 520 гривень.
Зверніть увагу! Виплати по інвалідності для осіб з III групою дорівнюють 50% від визначеної для них пенсії за віком.
Які громадяни з III групою можуть отримувати збільшені виплати по інвалідності
Особи, що набули інвалідність внаслідок особливих обставин можуть отримати збільшену виплату. Йдеться про:
- Громадян, що набули інвалідність III групи, внаслідок війни. Вони мають отримувати виплати, які складають – 60% від грошового забезпечення.
- Осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або є ліквідаторами і, при цьому, вони мають інвалідність III групи. Такі особи отримують виплати, що вираховуються на основі зарплат отриманих у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж як п’ятикратна величина мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року.