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Економіка Соцвиплати Які пенсії в осіб з інвалідністю III групи у 2025 році
22 лютого, 16:35
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Які пенсії в осіб з інвалідністю III групи у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Пенсія для осіб з інвалідністю III групи залежить від працевлаштування: працюючі отримують мінімум 2 093 гривні, непрацюючі – 2 520 гривень.
  • Особи з інвалідністю III групи внаслідок війни або аварії на ЧАЕС можуть отримувати збільшені виплати.

Пенсія для осіб з інвалідністю визначається індивідуально. На цю виплату впливає вік особи, стаж, призначена група.

Які фактори впливають на розмір пенсій по інвалідності

На виплати по інвалідності III групи вливає і те, чи працевлаштована особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, від цього фактору залежить мінімальний розмір виплат:

  • для осіб з III групою інвалідності, що працюють мінімум складає 2 093 гривні;
  • якщо особи з III групою інвалідності не працюють, вони мають право на пенсію не менш як 2 520 гривень.

Зверніть увагу! Виплати по інвалідності для осіб з III групою дорівнюють 50% від визначеної для них пенсії за віком.

Які громадяни з III групою можуть отримувати збільшені виплати по інвалідності

Особи, що набули інвалідність внаслідок особливих обставин можуть отримати збільшену виплату. Йдеться про:

  • Громадян, що набули інвалідність III групи, внаслідок війни. Вони мають отримувати виплати, які складають – 60% від грошового забезпечення.
  • Осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або є ліквідаторами і, при цьому, вони мають інвалідність III групи. Такі особи отримують виплати, що вираховуються на основі зарплат отриманих у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж як п’ятикратна величина мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року.