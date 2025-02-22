Які пенсії в осіб з інвалідністю III групи у 2025 році

Пенсія для осіб з інвалідністю визначається індивідуально. На цю виплату впливає вік особи, стаж, призначена група.

Які фактори впливають на розмір пенсій по інвалідності

На виплати по інвалідності III групи вливає і те, чи працевлаштована особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Загроза конфіденційності та судові позови: як Маск заощадив США мільярди доларів

Зокрема, від цього фактору залежить мінімальний розмір виплат:

для осіб з III групою інвалідності, що працюють мінімум складає 2 093 гривні;

якщо особи з III групою інвалідності не працюють, вони мають право на пенсію не менш як 2 520 гривень.

Зверніть увагу! Виплати по інвалідності для осіб з III групою дорівнюють 50% від визначеної для них пенсії за віком.

Які громадяни з III групою можуть отримувати збільшені виплати по інвалідності

Особи, що набули інвалідність внаслідок особливих обставин можуть отримати збільшену виплату. Йдеться про: