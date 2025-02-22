Какие факторы влияют на размер пенсий по инвалидности
На выплаты по инвалидности III группы влияет и то, трудоустроено ли лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В частности, от этого фактора зависит минимальный размер выплат:
- для лиц с III группой инвалидности, которые работают минимум составляет 2 093 гривны;
- если лица с III группой инвалидности не работают, они имеют право на пенсию не менее 2 520 гривен.
Обратите внимание! Выплаты по инвалидности для лиц с III группой равны 50% от определенной им пенсии по возрасту.
Какие граждане с III группой могут получать увеличенные выплаты по инвалидности
Лица, что приобрели инвалидность вследствие особых обстоятельств могут получить увеличенную выплату. Речь идет о:
- Гражданах, что приобрели инвалидность III группы, вследствие войны. Они должны получать выплаты, которые составляют – 60% от денежного обеспечения.
- Лиц, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС или являются ликвидаторами и, при этом, они имеют инвалидность III группы. Такие лица получают выплаты, что высчитываются на основе зарплат полученных в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же как пятикратная величина минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года.