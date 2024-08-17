Коли пенсіонер продовжує працювати: які виплати можуть отримувати люди похилого віку

10:40

Станом на 1 липня 2024 року український пенсіонер, який продовжує працювати, може отримати в середньому виплат на суму 6 216,20 гривні. Ця сума виросла з початку року на понад 500 гривень. Втім є чималий відсоток пенсіонерів, які отримують набагато менше.