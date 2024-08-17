Коли пенсіонер продовжує працювати: які виплати можуть отримувати люди похилого віку
17 серпня 2024, 10:40Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Станом на 1 липня 2024 року український пенсіонер, який продовжує працювати, може отримати в середньому виплат на суму 6 216,20 гривні. Ця сума виросла з початку року на понад 500 гривень. Втім є чималий відсоток пенсіонерів, які отримують набагато менше.
Яку пенсію отримують українці найчастіше
Варто зауважити, що чимала більшість українських пенсіонерів отримує виплати саме з віком. В розрахунку це майже 73% осіб від загальної кількості пенсіонерів.
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Водночас решта громадян отримує виплати такого типу:
- виплати по інвалідності отримують 15,03%;
- у разі втрати годувальника – 6,25%;
- за вислугу років – 5,21%;
- соціальні пенсії – 0,55%;
- довічне утримання суддів – 0,04%.
Розмір виплат зараз
Найбільший відсоток пенсіонерів отримує пенсію меншу, аніж 3 000 гривень:
- менш як 3 000 гривень – 26,14% осіб,
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб,
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% осіб,
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% осіб.