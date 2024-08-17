Яку пенсію отримують українці найчастіше
Варто зауважити, що чимала більшість українських пенсіонерів отримує виплати саме з віком. В розрахунку це майже 73% осіб від загальної кількості пенсіонерів.
Читайте також Найвищі пенсії в Україні: у яких областях пенсії вищі, ніж в інших
Водночас решта громадян отримує виплати такого типу:
- виплати по інвалідності отримують 15,03%;
- у разі втрати годувальника – 6,25%;
- за вислугу років – 5,21%;
- соціальні пенсії – 0,55%;
- довічне утримання суддів – 0,04%.
Розмір виплат зараз
Найбільший відсоток пенсіонерів отримує пенсію меншу, аніж 3 000 гривень:
- менш як 3 000 гривень – 26,14% осіб,
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб,
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% осіб,
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% осіб.