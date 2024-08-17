Яку пенсію отримують українці найчастіше

Варто зауважити, що чимала більшість українських пенсіонерів отримує виплати саме з віком. В розрахунку це майже 73% осіб від загальної кількості пенсіонерів.

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Водночас решта громадян отримує виплати такого типу:

  • виплати по інвалідності отримують 15,03%;
  • у разі втрати годувальника – 6,25%;
  • за вислугу років – 5,21%;
  • соціальні пенсії – 0,55%;
  • довічне утримання суддів – 0,04%.

Розмір виплат зараз

Найбільший відсоток пенсіонерів отримує пенсію меншу, аніж 3 000 гривень:

  • менш як 3 000 гривень – 26,14% осіб,
  • від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб,
  • від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% осіб,
  • від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% осіб.