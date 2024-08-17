Какую пенсию получают украинцы чаще всего

Стоит заметить, что немалое большинство украинских пенсионеров получает выплаты именно по возрасту. В расчете это почти 73% лиц от общего количества пенсионеров.

Читайте также Самые высокие пенсии в Украине: в каких областях пенсии выше, чем в других

В то же время остальные граждане получают выплаты такого типа:

выплаты по инвалидности получают 15,03%;

в случае потери кормильца – 6,25%;

за выслугу лет – 5,21%;

социальные пенсии – 0,55%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Размер выплат сейчас

Наибольший процент пенсионеров получает пенсию меньше, чем 3 000 гривен:

менее 3 000 гривен – 26,14% лиц,

– 26,14% лиц, от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% лиц,

– 17,32% лиц, от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% человек,

– 18,59% человек, от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% человек.

Интересно! Средняя пенсия для пенсионера составляет 5 816,62 гривны.