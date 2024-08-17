Какую пенсию получают украинцы чаще всего
Стоит заметить, что немалое большинство украинских пенсионеров получает выплаты именно по возрасту. В расчете это почти 73% лиц от общего количества пенсионеров.
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В то же время остальные граждане получают выплаты такого типа:
- выплаты по инвалидности получают 15,03%;
- в случае потери кормильца – 6,25%;
- за выслугу лет – 5,21%;
- социальные пенсии – 0,55%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Размер выплат сейчас
Наибольший процент пенсионеров получает пенсию меньше, чем 3 000 гривен:
- менее 3 000 гривен – 26,14% лиц,
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% лиц,
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% человек,
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% человек.