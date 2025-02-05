5 лютого, 14:44
Як УБД достроково вийти на пенсію
Основні тези
- Учасники бойових дій в Україні мають право на дострокову пенсію за віком, яка залежить від страхового стажу та заробітку.
- Пенсії учасникам бойових дій включають надбавки та допомоги, зокрема 25% від прожиткового мінімуму та щомісячну адресну допомогу.
Учасники бойових дій в Україні мають право на дострокову пенсію за віком. Розмір виплати залежить від двох факторів.
Дострокова пенсія для УБД
Мова йде про тривалість набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Згідно з українським законодавством, УБД можуть вийти на пенсію:
- після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років%
- жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.
Зокрема до пенсій учасникам бойових дій встановлюються:
- підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;
- цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;
- щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат.
Як УБД оформити дострокову пенсію
Для оформлення пенсії учасникам бойових дій слід надати такі оригінали документів:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- трудова книжка або документи про стаж (документи про проходження військової служби);
- довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- фото (для видачі пенсійного посвідчення).
Важливо! Заява про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.