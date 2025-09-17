Вчителі в Україні можуть вийти на пенсію раніше 60 років, але мова йде не про пенсію за віком, а про пенсію за вислугу років. Право на такі виплати надається тільки при виконанні певних умов, які стали жорсткішими після 1 січня 2016 року.

Коли вчителі можуть піти на дострокову пенсію?

У 2025 році оформити пенсію за вислугу років можуть педагоги, які досягли 55-річного віку і мають не менше 30 років педагогічного стажу, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Мінімальна пенсія в Україні – 6 тисяч гривень: коли чекати на підвищення

Виняток діє для тих, хто до 1 січня 2016 року вже мав 25 років педагогічного стажу – такі працівники можуть вийти на пенсію незалежно від віку.

Оформити пенсію можуть педагоги, які працюють у:

загальноосвітніх школах;

дитячих садках;

школах-інтернатах;

позашкільних закладах;

професійно-технічних училищах.

Примітно! До 2016 року, для виходу на таку пенсію було достатньо 25 років стажу, при цьому вікове обмеження не застосовувалося. Але після зміни законодавства мінімальний стаж збільшили до 30 років і встановили обов'язковий віковий поріг – 55 років.

Як розраховується пенсія освітян?

Пенсія розраховується індивідуально і залежить від:

середньої заробітної плати перед виходом на пенсію;

загального страхового стажу;

співвідношення індивідуального заробітку з показниками по країні.

У 2025 році середній розмір пенсії для вчителів за вислугою років становить від 5 до 6 тисяч гривень.

Вчителі мають право на надбавки до посадового окладу за тривалість роботи:

від 3 до 10 років – 10%;

від 10 до 20 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Важливо! Пенсію за вислугу років призначають тільки після звільнення з посади, яка дає право на такі виплати. Якщо педагог повертається до аналогічної роботи, виплата пенсії тимчасово призупиняється і поновлюється лише після остаточного звільнення.

Що важливо знати про пенсії в Україні?