Учителя в Украине могут выйти на пенсию раньше 60 лет, но речь идет не о пенсии по возрасту, а о пенсии за выслугу лет. Право на такие выплаты предоставляется только при выполнении определенных условий, которые стали жестче после 1 января 2016 года.

Когда учителя могут уйти на досрочную пенсию?

В 2025 году оформить пенсию за выслугу лет могут педагоги, которые достигли 55-летнего возраста и имеющие не менее 30 лет педагогического стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Исключение действует для тех, кто до 1 января 2016 года уже имел 25 лет педагогического стажа – такие работники могут выйти на пенсию независимо от возраста.

Оформить пенсию могут педагоги, которые работают в:

общеобразовательных школах;

детских садах;

школах-интернатах;

внешкольных учреждениях;

профессионально-технических училищах.

Примечательно! До 2016 года, для выхода на такую пенсию было достаточно 25 лет стажа, при этом возрастное ограничение не применялось. Но после изменения законодательства минимальный стаж увеличили до 30 лет и установили обязательный возрастной порог – 55 лет.

Как рассчитывается пенсия педагогов?

Пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от:

средней заработной платы перед выходом на пенсию;

общего страхового стажа;

соотношения индивидуального заработка с показателями по стране.

В 2025 году средний размер пенсии для учителей по выслуге лет составляет от 5 до 6 тысяч гривен.

Учителя имеют право на надбавки к должностному окладу за продолжительность работы:

от 3 до 10 лет – 10%;

от 10 до 20 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Важно! Пенсию за выслугу лет назначают только после увольнения с должности, которая дает право на такие выплаты. Если педагог возвращается к аналогичной работе, выплата пенсии временно приостанавливается и возобновляется только после окончательного увольнения.

