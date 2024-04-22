Пенсія забезпечена: кому з ВПО гарантовано нарахують виплати у квітні

22 квітня 2024, 14:30
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Джерело:

ПФУ

Пенсіонери з-поміж ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, отримують пенсійні виплати у квітні. Всього таких осіб – 228, 4 тисячі, як повідомляє ПФУ.

Кому продовжено виплати пенсії

Зокрема, виплати продовжено 161,6 тисячі пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію в органах ПФУ, у тому числі за допомогою відеоконференцзв’язку.

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При цьому, пенсіонери пройшли фізичну ідентифікацію в будь-який інший із визначених способів:

  • понад 46 тисяч осіб – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • понад 73 тисячі осіб – за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID”);
  • 31,5 тисячі осіб – особисто звернулися до відділення АТ "Ощадбанк";
  • 0,4 тисячі осіб з-поміж ВПО, які перебувають за кордоном – на підставі наданих ними документів, які надійшли до територіального органу Пенсійного фонду України;
  • 0,8 тисячі осіб – за даними, отриманими від Міністерства соціальної політики України.

Які пенсійні виплати отримують в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні такі пенсійні виплати було нараховано 1 224 710 пенсіонерам. Загалом в Україні налічується 10 154 705 пенсіонерів. 

Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд:

  • 2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3000 гривень;
  • 1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3001 до 4000 гривень;
  • 1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4001 до 5000 гривень;
  • 2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5001 до 10000 гривень;
  • 1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10000 гривень.
Автор: Катерина Добровольська