Пенсія забезпечена: кому з ВПО гарантовано нарахують виплати у квітні

Пенсіонери з-поміж ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, отримують пенсійні виплати у квітні. Всього таких осіб – 228, 4 тисячі, як повідомляє ПФУ.

Кому продовжено виплати пенсії

Зокрема, виплати продовжено 161,6 тисячі пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію в органах ПФУ, у тому числі за допомогою відеоконференцзв’язку.

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При цьому, пенсіонери пройшли фізичну ідентифікацію в будь-який інший із визначених способів:

понад 46 тисяч осіб – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

понад 73 тисячі осіб – за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID”);

31,5 тисячі осіб – особисто звернулися до відділення АТ "Ощадбанк";

0,4 тисячі осіб з-поміж ВПО, які перебувають за кордоном – на підставі наданих ними документів, які надійшли до територіального органу Пенсійного фонду України;

0,8 тисячі осіб – за даними, отриманими від Міністерства соціальної політики України.

Які пенсійні виплати отримують в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні такі пенсійні виплати було нараховано 1 224 710 пенсіонерам. Загалом в Україні налічується 10 154 705 пенсіонерів.

Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд: