Кому продовжено виплати пенсії
Зокрема, виплати продовжено 161,6 тисячі пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію в органах ПФУ, у тому числі за допомогою відеоконференцзв’язку.
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При цьому, пенсіонери пройшли фізичну ідентифікацію в будь-який інший із визначених способів:
- понад 46 тисяч осіб – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- понад 73 тисячі осіб – за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID”);
- 31,5 тисячі осіб – особисто звернулися до відділення АТ "Ощадбанк";
- 0,4 тисячі осіб з-поміж ВПО, які перебувають за кордоном – на підставі наданих ними документів, які надійшли до територіального органу Пенсійного фонду України;
- 0,8 тисячі осіб – за даними, отриманими від Міністерства соціальної політики України.
Які пенсійні виплати отримують в Україні
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні такі пенсійні виплати було нараховано 1 224 710 пенсіонерам. Загалом в Україні налічується 10 154 705 пенсіонерів.
Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд:
- 2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3000 гривень;
- 1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3001 до 4000 гривень;
- 1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4001 до 5000 гривень;
- 2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5001 до 10000 гривень;
- 1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10000 гривень.