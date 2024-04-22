Кому продлены выплаты пенсии

В частности, выплаты продлены 161,6 тысячи пенсионеров, которые прошли физическую идентификацию в органах ПФУ, в том числе с помощью видеоконференцсвязи.

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При этом, пенсионеры прошли физическую идентификацию в любой другой из определенных способов:

более 46 тысяч человек – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

более 73 тысяч человек – с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID");

31,5 тысячи человек – лично обратились в отделение АО "Ощадбанк";

0,4 тысячи человек из числа ВПЛ, которые находятся за рубежом – на основании предоставленных ими документов, поступивших в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

0,8 тысячи человек – по данным, полученным от Министерства социальной политики Украины.

Какие пенсионные выплаты получают в Украине

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине такие пенсионные выплаты были начислены 1 224 710 пенсионерам. Всего в Украине насчитывается 10 154 705 пенсионеров.

Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид: