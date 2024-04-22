Кому продлены выплаты пенсии
В частности, выплаты продлены 161,6 тысячи пенсионеров, которые прошли физическую идентификацию в органах ПФУ, в том числе с помощью видеоконференцсвязи.
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При этом, пенсионеры прошли физическую идентификацию в любой другой из определенных способов:
- более 46 тысяч человек – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- более 73 тысяч человек – с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID");
- 31,5 тысячи человек – лично обратились в отделение АО "Ощадбанк";
- 0,4 тысячи человек из числа ВПЛ, которые находятся за рубежом – на основании предоставленных ими документов, поступивших в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;
- 0,8 тысячи человек – по данным, полученным от Министерства социальной политики Украины.
Какие пенсионные выплаты получают в Украине
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине такие пенсионные выплаты были начислены 1 224 710 пенсионерам. Всего в Украине насчитывается 10 154 705 пенсионеров.
Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид:
- 2 725 285 человек (26,8%) получают пенсию до 3000 гривен;
- 1 754 068 человек (17,3%) получают от 3001 до 4000 гривен;
- 1 889 222 человека (18,6%) получают от 4001 до 5000 гривен;
- 2 561 420 человек (5,2%) получают от 5001 до 10000 гривен;
- 1 224 710 человек (12,1%) получают более 10000 гривен.