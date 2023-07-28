Пенсія для осіб з III групою інвалідності: на яку суму можуть розраховувати
Люди з інвалідністю II та III груп не мають фіксованих розмірів пенсії. Відтак сума для осіб з III групою інвалідності може складати від 2 100 гривень і більше, залежно від низки параметрів.
Пенсія з ІІІ групою інвалідності
Нагадуємо, що право на пенсію з інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність через каліцтво, не пов'язаного з роботою, а також інвалідність з дитинства.
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Водночас в Мінсоцполітики зазначають, що не відіграє ролі, коли настала інвалідність, а саме у період роботи, до влаштування на неї чи після звільнення.
Для українців з інвалідністю III групи виплата складає 50% пенсії за віком. Відтак мінімальна сума:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Чи будуть підвищувати такі виплати
Зверніть увагу, що індексація виплат відбувається всього двічі на рік. У 2023 році останній такий перерахунок відбувся у березі, тож очікувати до кінця року підвищення вже не варто.
Втім, когось все-таки торкнеться доплата у серпні за особливі заслуги перед державою. Це відбудеться до Дня Незалежності України.
На кошти можуть очікувати особи з інвалідністю I, II або III групи, що набули цей статус через військові дії:
- 4 421 гривню – з інвалідністю І групи;
- 3 906 гривень – ІІ групи;
- 3 391 гривню – ІІІ групи;