Пенсия с ІІІ группой инвалидности

Напоминаем, что право на пенсию по инвалидности имеют те лица, которые потеряли полную или частичную трудоспособность из-за увечья, не связанного с работой, а также инвалидности с детства.

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В то же время в Минсоцполитики отмечают, что не играет роли, когда наступила инвалидность, а именно в период работы, до устройства на нее или после увольнения.

Для украинцев с инвалидностью III группы выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Следовательно, минимальная сумма:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

2 093 гривны – для тех, кто имеет работу.

А вот минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Будут ли повышать такие выплаты

Обратите внимание, что индексация выплат производится всего дважды в год. В 2023 году последний такой перерасчет произошел в берегу, так что ожидать до конца года повышения уже не стоит.

Впрочем, кого все-таки коснется доплата в августе за особые заслуги перед государством. Это произойдет ко Дню Независимости Украины.

Средства могут ожидать лица с инвалидностью I, II или III группы, которые приобрели этот статус из-за военных действий: