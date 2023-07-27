Какие пенсии получают люди с инвалидностью II группы

Председатель правления ПФУ Евгений Капинус рассказал, что размер "страховой" пенсии по инвалидности из солидарной системы исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности. Для II группы она составляет 90% пенсии по возрасту.

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Обратите внимание! Минимальный размер пенсий для неработающих лиц – 2100 гривен, а для работающих – 2093 гривны.

Пенсия для военнослужащих исчисляется в процентах от денежного довольствия и в зависимости от причины приобретения инвалидности. Таким образом:

лицам инвалидностью II группы в результате войны – 80% сумм денежного довольствия (не менее 525% от прожиточного минимума – 10 988 гривен);

другим лицам с инвалидностью II группы – 60% сумм денежного довольствия.

Пострадавшим в результате ЧАЭС предусмотрено возмещение ущерба, которое исчисляется из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы.

пенсия вследствие болезни или увечья через ЧАЭС – не менее 5472 гривны;

для ликвидаторов аварии с ІІ группой инвалидности – 10 700 гривен (не менее 80%).

Будет ли повышение пенсий по инвалидности

Поскольку индексация выплат происходит всего дважды в год, то в 2023 году ждать повышения не стоит, ведь последний перерасчет произошел в марте. Однако некоторые все же получат доплаты в августе за особые заслуги перед государством.

Ко Дню Независимости Украины на доплаты следует ожидать лицам с инвалидностью I, II или III группы, которые приобрели этот статус из-за военных действий. Вероятный размер выплат таков: