Какие пенсии получают люди с инвалидностью II группы
Председатель правления ПФУ Евгений Капинус рассказал, что размер "страховой" пенсии по инвалидности из солидарной системы исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности. Для II группы она составляет 90% пенсии по возрасту.
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Пенсия для военнослужащих исчисляется в процентах от денежного довольствия и в зависимости от причины приобретения инвалидности. Таким образом:
- лицам инвалидностью II группы в результате войны – 80% сумм денежного довольствия (не менее 525% от прожиточного минимума – 10 988 гривен);
- другим лицам с инвалидностью II группы – 60% сумм денежного довольствия.
Пострадавшим в результате ЧАЭС предусмотрено возмещение ущерба, которое исчисляется из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы.
- пенсия вследствие болезни или увечья через ЧАЭС – не менее 5472 гривны;
- для ликвидаторов аварии с ІІ группой инвалидности – 10 700 гривен (не менее 80%).
Будет ли повышение пенсий по инвалидности
Поскольку индексация выплат происходит всего дважды в год, то в 2023 году ждать повышения не стоит, ведь последний перерасчет произошел в марте. Однако некоторые все же получат доплаты в августе за особые заслуги перед государством.
Ко Дню Независимости Украины на доплаты следует ожидать лицам с инвалидностью I, II или III группы, которые приобрели этот статус из-за военных действий. Вероятный размер выплат таков:
- 4 421 гривну – с инвалидностью I группы;
- 3 906 гривен – ІІ группы;
- 3 391 гривну – ІІІ группы;