Пенсія з ІІІ групою інвалідності

Нагадуємо, що право на пенсію з інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність через каліцтво, не пов'язаного з роботою, а також інвалідність з дитинства.

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Водночас в Мінсоцполітики зазначають, що не відіграє ролі, коли настала інвалідність, а саме у період роботи, до влаштування на неї чи після звільнення.

Для українців з інвалідністю III групи виплата складає 50% пенсії за віком. Відтак мінімальна сума:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Чи будуть підвищувати такі виплати

Зверніть увагу, що індексація виплат відбувається всього двічі на рік. У 2023 році останній такий перерахунок відбувся у березі, тож очікувати до кінця року підвищення вже не варто.

Втім, когось все-таки торкнеться доплата у серпні за особливі заслуги перед державою. Це відбудеться до Дня Незалежності України.

На кошти можуть очікувати особи з інвалідністю I, II або III групи, що набули цей статус через військові дії: