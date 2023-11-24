Пенсія для осіб з III групою інвалідності: важливі деталі

Виплати по інвалідності варіюються залежно від віку особи та обставин, що призвели до її інвалідності. Відтак сума для осіб з III групою інвалідності може складати від 2 100 гривень і більше, залежно від низки параметрів.

Пенсія з ІІІ групою інвалідності

У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію по інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, у тому числі через каліцтва, не пов'язаного з роботою (інвалідності з дитинства).

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Для українців з інвалідністю III групи виплата складає 50% пенсії за віком. Відтак мінімальна сума:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

– для осіб які не працюють; 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Інваліди ІІІ групи за вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років, а для жінок – 30 років.

Виплати для різних категорій пенсіонерів

Якщо особа з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, вона може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

(360% ПМ). Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень .

. Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії)

Важливі деталі

Групу особи визначає спеціальна комісія . Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи, коригуються і виплати, які отримує особа.

. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи, коригуються і виплати, які отримує особа. Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок неявки на повторний огляд без поважних причин, то за наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право.