Пенсія з ІІІ групою інвалідності

У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію з інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, у тому числі через каліцтва, не пов'язаного з роботою (інвалідності з дитинства).

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Для українців з інвалідністю III групи виплата складає 50% пенсії за віком. Відтак мінімальна сума:

  • 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
  • 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Інваліди ІІІ групи за вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років, а для жінок - 30 років.

Виплати для різних категорій пенсіонерів

А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

  • Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
  • Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
  • Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії)

Важливі деталі

  • Групу особи визначає спеціальна комісія. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи, коригуються і виплати, які отримує особа.
  • Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.
  • Якщо виплату пенсії інваліду було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то при наступному визнанні його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.