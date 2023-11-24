Пенсія з ІІІ групою інвалідності
У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію з інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, у тому числі через каліцтва, не пов'язаного з роботою (інвалідності з дитинства).
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Для українців з інвалідністю III групи виплата складає 50% пенсії за віком. Відтак мінімальна сума:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Інваліди ІІІ групи за вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років, а для жінок - 30 років.
Виплати для різних категорій пенсіонерів
А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії)
Важливі деталі
- Групу особи визначає спеціальна комісія. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи, коригуються і виплати, які отримує особа.
- Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.
- Якщо виплату пенсії інваліду було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то при наступному визнанні його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.