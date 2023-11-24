Пенсия с ІІІ группой инвалидности

В Минсоцполитики отмечают, что право на пенсию по инвалидности имеют те лица, которые потеряли полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания, в том числе из-за увечий, не связанных с работой (инвалидности с детства).

Читайте также: Возрастут ли выплаты для лиц с инвалидностью II группы в декабре

Для украинцев с инвалидностью III группы выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Следовательно, минимальная сумма:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

– для лиц не работающих; 2 093 гривны – для тех, кто работает.

Инвалиды ІІІ группы по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, при наличии страхового стажа для мужчин 35 лет, а для женщин – 30 лет.

Обратите внимание! Если лицо с инвалидностью не имеет достаточного количества страхового стажа, он может обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о назначении пособия по нормам Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Выплаты для разных категорий пенсионеров

А вот минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

(360% ПМ). Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен .

. Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии)

Важные детали

Группу личности определяет специальная комиссия . Она не только производит осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы, корректируются и выплаты, получаемые лицом.

. Она не только производит осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы, корректируются и выплаты, получаемые лицом. Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если он не получал пенсии по причине неявки на повторный осмотр без уважительных причин, то при следующем признании его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.

Важно! К пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки (уход, иждивенцев), повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной, если лицо с инвалидностью имеет на них право.