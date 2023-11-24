Пенсия с ІІІ группой инвалидности
В Минсоцполитики отмечают, что право на пенсию по инвалидности имеют те лица, которые потеряли полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания, в том числе из-за увечий, не связанных с работой (инвалидности с детства).
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Для украинцев с инвалидностью III группы выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Следовательно, минимальная сумма:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2 093 гривны – для тех, кто работает.
Инвалиды ІІІ группы по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, при наличии страхового стажа для мужчин 35 лет, а для женщин – 30 лет.
Выплаты для разных категорий пенсионеров
А вот минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии)
Важные детали
- Группу личности определяет специальная комиссия. Она не только производит осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы, корректируются и выплаты, получаемые лицом.
- Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.
- Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если он не получал пенсии по причине неявки на повторный осмотр без уважительных причин, то при следующем признании его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.