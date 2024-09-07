Ліквідаторам звісно ж більше: які пенсії у чорнобильців
7 вересня 2024, 12:19Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Особи, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС, отримують спеціальну пенсію. Її розмір не може бути меншим за встановлений мінімум.
Скільки отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС
Особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, можуть отримувати:
Читайте також Який прожитковий мінімум діє в Україні для різних категорій осіб
- або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,
- або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Відповідно пенсія таких осіб не може бути нижчою за такі ліміти:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Які виплати у ліквідаторів
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).