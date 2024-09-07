Сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Лица, которые пострадали от последствий аварии на ЧАЭС, могут получать:

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или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,

или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Соответственно пенсия таких лиц не может быть ниже таких лимитов:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривни;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

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