Сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Лица, которые пострадали от последствий аварии на ЧАЭС, могут получать:
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- или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,
- или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Соответственно пенсия таких лиц не может быть ниже таких лимитов:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривни;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Какие выплаты у ликвидаторов
- І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- III группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).