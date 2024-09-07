Скільки отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС

Особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, можуть отримувати:

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або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,

або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Відповідно пенсія таких осіб не може бути нижчою за такі ліміти:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

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