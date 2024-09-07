Скільки отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС
Особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, можуть отримувати:
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- або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,
- або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Відповідно пенсія таких осіб не може бути нижчою за такі ліміти:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Які виплати у ліквідаторів
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).