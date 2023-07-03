Додаткова виплата до пенсії: хто може розраховувати допомогу від держави

Деякі українці мають право на дві виплати щомісяця – пенсію і соціальну допомогу. Це пов'язано з деякими життєвими обставинами.

Хто може отримувати дві виплати одразу

У ПФУ розповіли, що ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати. Вони можуть одночасно отримувати соціальну допомогу та пенсію по втраті годувальника, якщо дійсно такий є.

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Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік – 2 093 гривень)

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму (1 674,40 гривень)

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму (1 255,80 гривень)

на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70 відсотків (1 465,10 гривень)

Чому можуть припинити пенсії по інвалідності

Це питання регулюється законом "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Для деяких пенсіонерів по інвалідності можуть припинити виплати, якщо вони виїхали за кордон. Якщо таке сталося, щоб продовжити отримувати гроші, необхідно надіслати відповідні заяву та документи поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ, або ж через сайт ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсії" – "Продовження пенсії".

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