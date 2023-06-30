На доплати можна не чекати: дехто не отримає додаткові гроші до пенсії у липні
Одна категорія населення не отримає своїх доплат у липні через рішення влади. Раніше їх доплати були досить солідними.
Хто не отримає доплат до пенсії
У ПФУ повідомили, що доплати не виплатять для пенсіонерів, які не працюють та які проживають території радіоактивного забруднення. Річ у тому, що часто пенсіонери з інших областей часто на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.
Читайте також На 10 років раніше: хто має право вийти на пенсію достроковоНагадаємо! Це не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих пенсіонерів.
Виплати відмінили, тому що у бюджеті не вистачає коштів на покриття потреб цих людей. Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат. Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість.
Пенсіонерам можуть не виплатити пенсії
У ПФУ пояснюють, що для цього є декілька причин. Рішення про припинення виплат приймають територіальні органи Пенсійного фонду або суд.
Тож пенсії можуть позбавити через:
- призначення пенсійних виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості;
- смерть особи;
- неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців;
- інші випадки, передбачені законом.