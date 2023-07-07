Плюс 1 000 гривень до пенсії: у кого зросли виплати у липні

У липні певні категорії пенсіонерів отримали індексацію пенсій, яка пройшла автоматично. Виплати збільшили на понад 1 000 гривень.

Комі підвищили пенсію

У липні пенсійні виплати проіндексували на 19,7% для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Загалом доплати отримало 19 419 осіб, а середня сума підвищення склала майже 1 021 гривню.

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Ситуація з виплатами виглядає наступним чином:

ті хто вийшов на пенсію за Законом України “Про державну службу” (16 989 осіб) – на 1 046,70 гривень;

за Законом України “Про статус народного депутата України” (659 осіб) – на 1 450,98 гривні;

за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”(1 574 осіб) – на 634,89 гривні;

за Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (197 осіб) – на 422,51 гривні.

Скільки виплатило ПФУ українцям на початку липня

Журналісти більше не входять до цих списків, тому їх пенсії індексуються на загальних умовах.

До 4 липня ПФУ встигло виплатити українцям понад 3,4 мільярда гривень. Цю суму розподілили так:

пенсійні виплати – 3,3 мільярда гривень;

оплата лікарняних – 105,2 мільйона гривень.

Також було надано 95 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Чому можуть не виплачувати пенсію

Є декілька обставин за яких ПФУ може припинити виплачувати пенсію особі. До них належать:

призначення пенсійних виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості;

смерть особи;

неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців;

інші випадки, передбачені законом.

Пенсію поновлюють протягом 10 днів за рішенням територіального органу ПФУ після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.