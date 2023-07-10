З однієї на іншу: чи можуть українці змінити вид своєї пенсії

Пенсіонери, які мають право одразу на декілька пенсій, не можуть отримувати їх одночасно. Проте є можливість їх змінити.

Чи може людина перейти з однієї пенсії на іншу

У ПФУ розповіли, що пенсіонери, які мають право одразу на декілька видів пенсій (за віком, інвалідністю, втраті годувальника тощо), можуть отримувати лише одну із них на вибір.

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Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Наприклад, якщо розмір пенсії за втратою годувальника вищий, ніж розмір виплат за віком, особа може змінити перейти на першу.

Щоб точно дізнатися про доцільність переходу, варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Влада пропонує розширити список причин позбавлення пенсії

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №9453, де пропонується розширити список підстав не виплати пенсій. Зокрема пропонується припинити виплати пенсіонерам з наступних причин:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також запропоновано відновити умови ідентифікації ВПО на загальних підставах. Нагадаємо, що це можна зробити у два способи: