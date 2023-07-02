З усіма буває: що робити, якщо загубили пенсійне посвідчення

Деколи трапляються непередбачувані ситуації, такі як втрата пенсійного посвідчення. Якщо так трапилося, це дуже легко вирішити звернувшись до ПФУ.

Що робити якщо втратили пенсійне посвідчення

Якщо з вами трапилася така неприємність, вам потрібно звернутися до ПФУ, де зроблять відповідну помітку. До слова замінити посвідчення можна не лише у випадку втрати, а й:

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якщо старе посвідчення стало непридатним;

у разі призначення іншого виду пенсії;

у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Аби отримати новий документ потрібно написати заяву та подати наступні папери:

документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Як оформити пенсійне посвідчення у "Дії"

Отримати посвідчення можна буде у зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. Проте у разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.

Якщо пенсіонер отримав свій документ після 2014 року – воно автоматично підтягнеться у застосунок. А от особи, які мають посвідчення-крижечку мають звернутися до ПФУ, щоб змінити документ.

Кому проіндексують виплати 1 липня

Це можна зробити онлайн за цим посиланням або у будь-якому сервісному центрі.

З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо. Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.

До слова, журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.