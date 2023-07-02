З усіма буває: що робити, якщо загубили пенсійне посвідчення
Деколи трапляються непередбачувані ситуації, такі як втрата пенсійного посвідчення. Якщо так трапилося, це дуже легко вирішити звернувшись до ПФУ.
Що робити якщо втратили пенсійне посвідчення
Якщо з вами трапилася така неприємність, вам потрібно звернутися до ПФУ, де зроблять відповідну помітку. До слова замінити посвідчення можна не лише у випадку втрати, а й:
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- якщо старе посвідчення стало непридатним;
- у разі призначення іншого виду пенсії;
- у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Аби отримати новий документ потрібно написати заяву та подати наступні папери:
- документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;
- фото;
- зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).
Як оформити пенсійне посвідчення у "Дії"
Якщо пенсіонер отримав свій документ після 2014 року – воно автоматично підтягнеться у застосунок. А от особи, які мають посвідчення-крижечку мають звернутися до ПФУ, щоб змінити документ.Нагадаємо! Це можна зробити онлайн за цим посиланням або у будь-якому сервісному центрі.
Кому проіндексують виплати 1 липня
З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо. Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.
До слова, журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.