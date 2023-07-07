Щоб не забрали пенсію: як повернути свої виплати
Деяких українців можуть позбавити виплат по інвалідності. Щоб їх повернути потрібно виконати певну процедуру у Пенсійному фонді.
Як повернути свої виплати
Якщо так сталося, що особу позбавили її виплат, вона має надати заяву та відповідні документи до ПФУ. Цей процес можна реалізувати у два способи:
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- Перший – поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;
- Другий – онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати".
Також потрібно надати копії наступних документів:
- паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).
Чому українців можуть позбавити виплат
У Кабміні зареєстрували законопроєкт №9453, де пропонується розширити список підстав не виплати пенсій. До слова Україна денонсувала угоди щодо пенсійного забезпечення з державами СНД.
Наприклад пропонують припинити виплати пенсіонерам у наступних випадках:
- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
- якщо особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;
- якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";
- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;
- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.
Проте це не стосується ліквідаторів аварії та постраждалих пенсіонерів. У ПФУ пояснили, що держава нині немає коштів, щоб покривати потреби цих людей, тому сформувався досить великий борг.