Чтобы не забрали пенсию: как вернуть свои выплаты

7 июля 2023, 12:17
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Некоторые украинцы могут лишиться выплат по инвалидности. Чтобы их вернуть, нужно выполнить определенную процедуру в Пенсионном фонде.

Как вернуть свои выплаты

Если так получилось, что личность лишили ее выплат она должна предоставить заявление и соответствующие документы в ПФУ. Этот процесс можно реализовать двумя способами:

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  • Первый – по почте в адрес любого главного управления ПФУ;
  • Второй – онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

Также необходимо предоставить копии следующих документов:

  • паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Почему украинцев могут лишить выплат

В Кабмине зарегистрировали законопроект №9453, где предлагается расширить список оснований не выплаты пенсий. К слову, Украина денонсировала соглашения по пенсионному обеспечению с государствами СНГ.

Например, предлагают прекратить выплаты пенсионерам в следующих случаях:

  • временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
  • если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
  • если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.
Напомним! Люди, живущие на территории радиоактивного поражения, больше не будут получать доплат к пенсиям. Так случилось, потому что часто люди из других областей покупают здесь дома и оформляют себе большие выплаты.

Однако это не касается ликвидаторов аварии и пострадавших пенсионеров. В ПФУ объяснили, что государство сейчас нет средств, чтобы покрывать потребности этих людей, поэтому сформировался достаточно большой долг.

 

Автор: Тетяна Стельмах