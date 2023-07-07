Чтобы не забрали пенсию: как вернуть свои выплаты

Некоторые украинцы могут лишиться выплат по инвалидности. Чтобы их вернуть, нужно выполнить определенную процедуру в Пенсионном фонде.

Как вернуть свои выплаты

Если так получилось, что личность лишили ее выплат она должна предоставить заявление и соответствующие документы в ПФУ. Этот процесс можно реализовать двумя способами:

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Первый – по почте в адрес любого главного управления ПФУ;

– по почте в адрес любого главного управления ПФУ; Второй – онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

Также необходимо предоставить копии следующих документов:

паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Почему украинцев могут лишить выплат

В Кабмине зарегистрировали законопроект №9453, где предлагается расширить список оснований не выплаты пенсий. К слову, Украина денонсировала соглашения по пенсионному обеспечению с государствами СНГ.

Например, предлагают прекратить выплаты пенсионерам в следующих случаях:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

Люди, живущие на территории радиоактивного поражения, больше не будут получать доплат к пенсиям. Так случилось, потому что часто люди из других областей покупают здесь дома и оформляют себе большие выплаты.

Однако это не касается ликвидаторов аварии и пострадавших пенсионеров. В ПФУ объяснили, что государство сейчас нет средств, чтобы покрывать потребности этих людей, поэтому сформировался достаточно большой долг.