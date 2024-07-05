Як перевірити, чи ПФУ призначило пенсію

Попри повномасштабне вторгнення пенсіонери України продовжують отримувати свої виплати. Особи, які тільки вийшли на законний відпочинок, можуть переглянути, чи призначило їм ПФУ виплати.

Як перевірити чи нарахували пенсію

Дізнатися про призначення пенсії можна в онлайн-режимі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зробити це може лише сам пенсіонер.

Дивіться також Пільговий проїзд для пенсіонерів: які види транспорту доступні безкоштовно

Щоб це зробити, потрібно:

авторизуватися на порталі в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Яка ще інформація стане доступною

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Також на сайті ПФУ можна скористатися спеціальним калькулятором для обчислення майбутньої пенсії.