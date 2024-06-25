Надбавка у липні: чи чекати на доплати до пенсії

Деякі пенсіонери в липні отримають надбавку до своєї основної пенсії. Головна умова, аби їх виплати не перевищували 10 340,35 гривні.

Яку надбавку отримають пенсіонери

На надбавку можуть розраховувати особи, які досягнули 70-річного віку і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає:

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300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;

456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Такі надбавки виплачують щомісяця й звертатися по них нікуди не потрібно. Їх призначають автоматично після досягнення певного віку.

Чому можуть скасувати пенсію

Ці надбавки між собою не сумуються, а лише зростають з настанням певного віку.

Для деяких пенсіонерів може припинити надходити пенсія. Так стається, коли особа вчасно не повідомляє ПФУ про зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ: