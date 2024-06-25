Надбавка у липні: чи чекати на доплати до пенсії
25 червня 2024, 12:02Читать новость на русском
Деякі пенсіонери в липні отримають надбавку до своєї основної пенсії. Головна умова, аби їх виплати не перевищували 10 340,35 гривні.
Яку надбавку отримають пенсіонери
На надбавку можуть розраховувати особи, які досягнули 70-річного віку і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає:
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- 300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;
- 456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;
- 570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.
Такі надбавки виплачують щомісяця й звертатися по них нікуди не потрібно. Їх призначають автоматично після досягнення певного віку.Зверніть увагу! Ці надбавки між собою не сумуються, а лише зростають з настанням певного віку.
Чому можуть скасувати пенсію
Для деяких пенсіонерів може припинити надходити пенсія. Так стається, коли особа вчасно не повідомляє ПФУ про зміни у своєму майновому стані.
Про що потрібно повідомити ПФУ:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
- зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)